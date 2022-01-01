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8 (965) 090-81-11

Расчистка участка 
в Санкт-Петербурге 
Пенсионерам скидка. 
Опыт 10 лет 


 Акция Пенсионер - Скидка 30%
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Компания работает с 2009 года
Занимаемся вырубкой леса во всех районах СПб и Лен.области. 
Опытная бригада до 20 человек, Все сотрудники имеют допуск к высотным работам, от 10 лет опыта и безупречную репутацию. Миниэкскаваторы от 3 тон, 
гусеничный экскаватор и пухтовоз 27м3.

Для пенсионеров предусмотрены скидки.


При большом объеме готовы забирать взаимозачетом 

лес за выполненные работы.

ВЫРУБКА ЛЕСА

ВЫКОРЧЕВКА

ПОГРУЗКА ПНЕЙ

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, ТОРФА, КОРНЕЙ, ЛЕСА 

ОСУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ОТСЫПКА ПЕСКОМ,

ГРУНТОМ

Работа в рассрочку 

Подготовим СМЕТУ ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Фотофиксация всех этапов работ от А до Я

Вы (как клиент) всегда в курсе, что происходит на площадке

Оплата по факту каждого этапа работ

Вы оплачиваете нужный Вам результат, работа по договору

Вся техника в собственности

Экскаваторы гусеничные, экскаваторы - погрузчики, бульдозера, самосвалы, катки.

Доверь участок профессионалам 

По запросу подтвердим документально каждую работу

ПРОВЕСТИ РАСЧИСТКУ УЧАСТКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ?


Стоит знать, что для проведения расчистки дачного участка от кустарников и деревьев потребуется достаточно много времени и сил, также будут расходы на приобретение инструмента и оборудования.

Почему выгодней заказать расчистку участка от деревьев и кустарников в специализированной компании? – Ответ прост:

  • бензопилы, газонокосилки и другое оборудование стоит больших денег, даже если брать в аренду затраты будут значительными;
  • требуется немалый опыт в работе с инструментом и валке деревьев, при не соблюдении техники безопасности, можно не только разрушить рядом стоящее здание, но и причинить вред себе и окружающим людям;
  • производить работы одному очень сложно, необходимо привлекать знакомых и друзей – здесь придется понести дополнительные «представительские» расходы на организацию благодарственного стола.

А теперь вопрос, зачем тратить столько сил, средств и времени, если расчистка участка от деревьев и кустарников с компанией «ГАЛЕОН» будет не только быстрее и безопаснее, но и дешевле?

Наши специалисты по телефону всегда рады оказать квалифицированную помощь и проконсультировать по расценкам, услугам и срокам выполнения заказа. Любой клиент для нас дорог и мы найдем подход к каждому!


Наши услуги по АКЦИИ В КОРОНОВИРУС!


  • расчистка участка от мусора
  • расчистка участка от кустарников и мелколесья
  • освобождение территории от крупных валунов и мелких камней
  • покос травы и удаление мелкорослых кустарников
  • вырубка аварийных деревьев и удаление пней
  • вывоз порубленных остатков и бытового мусора
  • планировка участка грунтом
  • создание дренажа для газона, завоз плодородного грунта
  • снос ненужных зданий и сооружений






8 (965) 090-81-11

Максим Нейдеров

Директор ООО "Галеон"

Наша компания занимается расчисткой и благоустраиваем участков, промышленных территорий, склонов, оврагов, болот и многого другого во всех районах СПб и Лен.области (до 50 км от КАД). 

от 5000р. за сотку

— Качество материалов зависит от требований и бюджета заказчика.

— Наличие собственной техники и работа без посредников, позволяет нам давать цены ниже конкурентов.

Спил и вырубка деревьев с территории

Котлованный грунт от 50р/м3

Пескогрунт от 100р/м3

Супесь от 290р/м3

Песок карьерный от 175р/м3

Бой бетона / кирпича / асфальта — от 350 р/м3

Остальные материалы рассчитываются индивидуально

Цены указаны с учётом доставки

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.

От чего зависит стоимость?

Как не переплатить за расчистку?

 

Работы по расчистке участка включают валку (спил) многолетних деревьев, удаление мелких и средних растений, выкорчевывание пней и покос травы, уборка крупных камней, ограждение или удаление зеленых насаждений, удаление верхнего слоя грунта.

В зависимости от требований конкретного заказчика мы выполняем работу комплексно, и сделаем максимальные скидки на работы ,либо предоставляем отдельные услуги по подготовке территории к стройке:


1. Расчистка участка

2. Уборка строительного мусора

3. Расчистка территории от камней и валунов.

4. Снос ветхих и ненужных построек.

5. Корчевание пней.

6. Покос и уборка травы, опавших листьев.

7. Измельчение веток и порубочных остатков.

8. Удаление плодородного слоя почвы перед началом строительных работ.


Мы оказываем услуги по принципу «под ключ», включая вывоз мусора, поэтому ваш участок сразу будет готов к дальнейшему благоустройству. Если планируется строить дом, то стоит одновременно выполнить и планировку территории.



Мы выполняем работы по подготовке земельных участков к строительству в Санкт-Петербурге механизированным, либо ручным способом.

Успех работ напрямую зависит от квалификации и опыта сотрудников , а также правильного подбора спецтехники и инструментов. У нас в наличии есть все необходимое для оперативного и качественного выполнения работ по расчистке:


l  фронтальные погрузчики;

l  мульчеры;

l  экскаваторы;

l  тракторы;

l  бензопилы;

l  триммеры.


Уборка участка в Санкт-Петербурге и области

Многие владельцы дач нуждаются в услугах уборки своего земельного участка от растительных остатков, строительного мусора или старого хлама. Это могут быть как систематические работы, выполняемые весной и осенью в рамках подготовки участка к зимнему или весенне-летнему сезону, так и единовременные, необходимые для расчистки территории под фундамент или закладку газона. Вне зависимости от конечной цели, если вам требуется быстрая и профессиональная уборка загородных участков в Санкт-Петербурге, обращайтесь к нам

Какие работы включает уборка земельного участка?

Как правило, любая чистка земельного участка подразумевает скос травяного покрова, удаление кустарников, спил и вывоз с территории старых деревьев и молодой поросли. Если на территории располагаются старые пни, у нас также можно заказать их выкорчевку, которая выполняется механическим способом при помощи современных технических средств и механизмов.

Нередко чтобы привести участок в порядок требуется разбирать старые постройки — сараи, бани, гаражи и ветхие дома. Цена таких работ в СПб устанавливается отдельно в зависимости от уровня сложности и времени, требуемого на выполнение данной задачи. 
Процесс комплексной очистки обычно включает в себя следующие работы:

  • Уборку камней на участке
  • Очистку от всех видов зеленых насаждений — кустарники, поросль, старые деревья
  • Корчевание пней
  • Разборку зданий и строений
  • Вывоз хлама и бытового мусора

В среднем за 1 рабочий день бригада опытных рабочих (4-6 человек) способна осуществить расчистку участка под строительство, площадью до 10 соток. При выполнении работы нами используется специализированный инструмент, позволяющий справляться с поставленной задачей в сжатые сроки. Уборка мусора на участке — технически несложный процесс, однако он требует значительных физических усилий.


Основные этапы уборки на участке

Специалисты нашей компании осуществляют уборку участка под ключ, что очень удобно, поскольку избавляет заказчика от необходимости заниматься решением организационных вопросов. Любая уборка дачных и садовых территорий включает в себя следующие этапы:

  1. Предоставление консультаций по телефону, где наш сотрудник узнает предварительную информацию: площадь и конфигурацию территории, наличие растительных остатков и строительного мусора. На основании получаемых сведений выполняется предварительный сметный расчет.
  2. Выезд инженера на объект с целью более точной оценки ситуации и заключение договора на выполнение работы.
  3. Составление сметы в течение 5 рабочих дней с момента осмотра участка и предоставление ее заказчику по электронной почте.
  4. Осуществление работ по уборке земельного участка в рамках утвержденных сметой мероприятий.

Чтобы заказать уборку участка достаточно позвонить по телефону контактной связи Санкт-Петербурге, указанному на нашем сайте!


Стоимость работ

От 5000₽ за сотку

Контакты

Офис работает с 10:00 до 20:00

Без обеда и выходных


Адрес: 192012,Санкт-Петербург
Улица: Фермское шоссе, 20 к2

Работаем в СПБ и ЛО

8 (965) 090-81-11

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ООО "Галеон" г. Санкт-Петербург


8 (965)090-81-11

с 10 до 20 СПБ

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Сообщение отправлено

мне в Telegram

Обычно уведомление приходит в течение минуты - двух, отвечаю сразу же с 8 утра до 21 вечера

Отвечу через 2 минуты!

Как Вас зовут? Можете не указывать
Если не оставите телефон, не смогу ответить
Опишите задачу, сориентирую по цене