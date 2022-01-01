Стоит знать, что для проведения расчистки дачного участка от кустарников и деревьев потребуется достаточно много времени и сил, также будут расходы на приобретение инструмента и оборудования.

Почему выгодней заказать расчистку участка от деревьев и кустарников в специализированной компании? – Ответ прост:

бензопилы, газонокосилки и другое оборудование стоит больших денег, даже если брать в аренду затраты будут значительными;

требуется немалый опыт в работе с инструментом и валке деревьев, при не соблюдении техники безопасности, можно не только разрушить рядом стоящее здание, но и причинить вред себе и окружающим людям;

производить работы одному очень сложно, необходимо привлекать знакомых и друзей – здесь придется понести дополнительные «представительские» расходы на организацию благодарственного стола.

А теперь вопрос, зачем тратить столько сил, средств и времени, если расчистка участка от деревьев и кустарников с компанией «ГАЛЕОН» будет не только быстрее и безопаснее, но и дешевле?

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