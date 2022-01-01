Для пенсионеров предусмотрены скидки.
При большом объеме готовы забирать взаимозачетом
лес за выполненные работы.
ВЫРУБКА ЛЕСА
ВЫКОРЧЕВКА
ПОГРУЗКА ПНЕЙ
ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, ТОРФА, КОРНЕЙ, ЛЕСА
ОСУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ОТСЫПКА ПЕСКОМ,
ГРУНТОМ
Работа в рассрочку
Подготовим СМЕТУ ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ
Фотофиксация всех этапов работ от А до Я
Вы (как клиент) всегда в курсе, что происходит на площадке
Оплата по факту каждого этапа работ
Вы оплачиваете нужный Вам результат, работа по договору
Вся техника в собственности
Экскаваторы гусеничные, экскаваторы - погрузчики, бульдозера, самосвалы, катки.
ПРОВЕСТИ РАСЧИСТКУ УЧАСТКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ?
Стоит знать, что для проведения расчистки дачного участка от кустарников и деревьев потребуется достаточно много времени и сил, также будут расходы на приобретение инструмента и оборудования.
Почему выгодней заказать расчистку участка от деревьев и кустарников в специализированной компании? – Ответ прост:
А теперь вопрос, зачем тратить столько сил, средств и времени, если расчистка участка от деревьев и кустарников с компанией «ГАЛЕОН» будет не только быстрее и безопаснее, но и дешевле?
Наши специалисты по телефону всегда рады оказать квалифицированную помощь и проконсультировать по расценкам, услугам и срокам выполнения заказа. Любой клиент для нас дорог и мы найдем подход к каждому!
Наши услуги по АКЦИИ В КОРОНОВИРУС!
Максим Нейдеров
Директор ООО "Галеон"
Наша компания занимается расчисткой и благоустраиваем участков, промышленных территорий, склонов, оврагов, болот и многого другого во всех районах СПб и Лен.области (до 50 км от КАД).
от 5000р. за сотку
— Качество материалов зависит от требований и бюджета заказчика.
— Наличие собственной техники и работа без посредников, позволяет нам давать цены ниже конкурентов.
Спил и вырубка деревьев с территории
Котлованный грунт от 50р/м3
Пескогрунт от 100р/м3
Супесь от 290р/м3
Песок карьерный от 175р/м3
Бой бетона / кирпича / асфальта — от 350 р/м3
Остальные материалы рассчитываются индивидуально
Цены указаны с учётом доставки
Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.
От чего зависит стоимость?
Как не переплатить за расчистку?
Работы по расчистке участка включают валку (спил) многолетних деревьев, удаление мелких и средних растений, выкорчевывание пней и покос травы, уборка крупных камней, ограждение или удаление зеленых насаждений, удаление верхнего слоя грунта.
В зависимости от требований конкретного заказчика мы выполняем работу комплексно, и сделаем максимальные скидки на работы ,либо предоставляем отдельные услуги по подготовке территории к стройке:
1. Расчистка участка
2. Уборка строительного мусора
3. Расчистка территории от камней и валунов.
4. Снос ветхих и ненужных построек.
5. Корчевание пней.
6. Покос и уборка травы, опавших листьев.
7. Измельчение веток и порубочных остатков.
8. Удаление плодородного слоя почвы перед началом строительных работ.
Мы оказываем услуги по принципу «под ключ», включая вывоз мусора, поэтому ваш участок сразу будет готов к дальнейшему благоустройству. Если планируется строить дом, то стоит одновременно выполнить и планировку территории.
Мы выполняем работы по подготовке земельных участков к строительству в Санкт-Петербурге механизированным, либо ручным способом.
Успех работ напрямую зависит от квалификации и опыта сотрудников , а также правильного подбора спецтехники и инструментов. У нас в наличии есть все необходимое для оперативного и качественного выполнения работ по расчистке:
l фронтальные погрузчики;
l мульчеры;
l экскаваторы;
l тракторы;
l бензопилы;
l триммеры.
Уборка участка в Санкт-Петербурге и области
Многие владельцы дач нуждаются в услугах уборки своего земельного участка от растительных остатков, строительного мусора или старого хлама. Это могут быть как систематические работы, выполняемые весной и осенью в рамках подготовки участка к зимнему или весенне-летнему сезону, так и единовременные, необходимые для расчистки территории под фундамент или закладку газона. Вне зависимости от конечной цели, если вам требуется быстрая и профессиональная уборка загородных участков в Санкт-Петербурге, обращайтесь к нам
Какие работы включает уборка земельного участка?
Как правило, любая чистка земельного участка подразумевает скос травяного покрова, удаление кустарников, спил и вывоз с территории старых деревьев и молодой поросли. Если на территории располагаются старые пни, у нас также можно заказать их выкорчевку, которая выполняется механическим способом при помощи современных технических средств и механизмов.
Нередко чтобы привести участок в порядок требуется разбирать старые постройки — сараи, бани, гаражи и ветхие дома. Цена таких работ в СПб устанавливается отдельно в зависимости от уровня сложности и времени, требуемого на выполнение данной задачи.
Процесс комплексной очистки обычно включает в себя следующие работы:
В среднем за 1 рабочий день бригада опытных рабочих (4-6 человек) способна осуществить расчистку участка под строительство, площадью до 10 соток. При выполнении работы нами используется специализированный инструмент, позволяющий справляться с поставленной задачей в сжатые сроки. Уборка мусора на участке — технически несложный процесс, однако он требует значительных физических усилий.
Основные этапы уборки на участке
Специалисты нашей компании осуществляют уборку участка под ключ, что очень удобно, поскольку избавляет заказчика от необходимости заниматься решением организационных вопросов. Любая уборка дачных и садовых территорий включает в себя следующие этапы:
Чтобы заказать уборку участка достаточно позвонить по телефону контактной связи Санкт-Петербурге, указанному на нашем сайте!